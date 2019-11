Teleskop im Weltraum

Unter dem Titel „eROSITA und die Dunkle Energie“ geht es an diesem Donnerstag im Planetarium um das gleichnamige Röntgenteleskop. Peter Predehl vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching hält einen Vortrag. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Das Röntgenteleskop eROSITA ist das Hauptinstrument auf der russisch-deutschen Weltraummission SRG („Spektrum-Röntgen-Gamma“), wie es in der Ankündigung heißt. An einem Punkt auf der sonnenabgewandten Seite, eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt, werde das Teleskop vier Jahre lang den gesamten Himmel systematisch im Röntgenbereich „mit beispielloser Empfindlichkeit“ kartieren – darunter auch Millionen von Schwarzen Löchern. Zur Freude der für den SRG-Betrieb in Russland und Deutschland zuständigen Teams seien die ersten Tests „bemerkenswert erfolgreich“ gewesen, heißt es. Hauptziel sei es, herauszufinden, wie Strukturen im Universum im Verlauf der kosmischen Zeit wachsen. red/imo

