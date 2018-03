Temporäres Halteverbot in der Innenstadt ab 13. März

Anzeige

Mannheim.Freie Fahrt für die Straßenreinigung: Ab 13. März gilt ein temporäres Halteverbot für die Durchführung von Reinigungsarbeiten zwischen den Quadraten K3/K4 bis E3/E4. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag mit.

Einen Pilotversuch gab es bereits im Frühjahr 2016. Damals wurde in ausgewählten Bereichen ein kurzzeitiges Halteverbot getestet, um Parkbuchten und Bordsteinkanten einmal pro Woche gründlich reinigen zu können.

Wie in der Testphase gilt das Halteverbot zwischen den Quadraten K3/K4 bis E3/E4 an jeweils einem Tag in der Woche. Über einen Zeitraum von drei Stunden kann dort kein Auto abgestellt werden. Vom absoluten Halteverbot ausgenommen sind die Quadrate in F3 und F4. Die Westseite wird jeden Dienstagmorgen und die Ostseite jeden Mittwochmorgen jeweils zwischen 7 und 10 Uhr gründlich gereinigt.