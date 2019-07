Tennis-Bundesliga: Grün-Weiß empfängt Aachen

Am kommenden Sonntag, 4. August, empfängt Grün-Weiß Mannheim in der Tennis-Bundesliga Kurhaus Lambertz Aachen zum dritten Heimspiel in dieser Saison – dann trifft am Neckarplatt in Feudenheim der amtierende Deutsche Mannschaftsmeister auf den fünffachen Deutschen Meister. Mit Maximilian Marterer als Topspieler bei Grün-Weiß wird Weltklassetennis ab 11 Uhr zu sehen sein. Für das Duell in der Tennis-Bundesliga verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019