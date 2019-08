Tennis-Bundesliga: Spitzenduell steigt am Neckarplatt

Zum letzten Heimspiel der Saison in der Tennis-Bundesliga 2019 gastiert mit Blau-Weiss Krefeld der Topfavorit in Mannheim – die beiden Kontrahenten stehen momentan gemeinsam an der Spitze der Tabelle. Das Heimspiel findet am Samstag, 10. August, statt, Spielbeginn am Neckarplatt ist um 12 Uhr. Dann stehen unter anderem der ehemalige deutsche Davis Cup-Spieler Tobias Kamke und Andy Beck für Grün-Weiss Mannheim auf dem Platz. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

