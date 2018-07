Tennis-Bundesliga: Süd-Derby Grün-Weiss gegen Reutlingen

Anzeige

Süd-Derby in der Tennis-Bundesliga gegen den Aufsteiger! Am morgigen Freitag kommt der Aufsteiger TV Reutlingen nach Mannheim. Gegen die Schwaben geht die Heimmannschaft Grün-Weiss (Bild) als Favorit in die Partie. Aber: Die Tennis-Bundesliga ist ausgeglichener denn je und bietet den Zuschauern auch in einer Partie des Vizemeisters gegen den Aufsteiger hoffentlich spannende Spiele. Spielbeginn ist um 13 Uhr auf der Anlage des Grün-Weiss am Neckarplatt in Feudenheim. Für das Süd-Derby am 27. Juli verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bereits heute zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: HY)