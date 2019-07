Tennis-Derby zwischen Grün-Weiss Mannheim und Weinheim

Am Sonntag, 21. Juli, steigt das große Tennis-Derby am Neckarplatt. Der amtierende Meister Grün-Weiß Mannheim tritt gegen die Gäste des TC Weinheim 1902 an. Es ist das insgesamt dritte Derby der Tennisbundesliga-Geschichte. „Zweifelsohne ein Highlight der diesjährigen Tennissaison“, sagt Susanne Burkhardt von Grün-Weiß Mannheim. Für das Spiel verlost der „MM“ dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tennis“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. tge

