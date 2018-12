Terminangaben irreführend

Bei zwei Terminankündigungen für heute, Mittwoch, 5. Dezember, wurden in unserer Ausgabe von gestern versehentlich irreführende Angaben gemacht. Die Informationsveranstaltung der Christlichen Krankenhaushilfe der Caritas-Konferenzen für Interessierte, die in der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit der Kinder-Oase mitwirken möchten, findet tatsächlich heute, Mittwoch, 5. Dezember, 18 Uhr, im Haus der Caritas, B 5, 19a, statt. Gleiches gilt für die Vorstellung von Roman-Neuheiten in der Stadtbibliothek, Stadthaus N 1: Die angekündigte Bücherpräsentation im Rahmen der Reihe „Medienmittwoch“ ist heute, Mittwoch, 5. Dezember, 17 Uhr. lang

