Termine werden aufgestockt

Die Bürgerdienste bieten ab Montag zusätzliche Termine an. Die Stadt teilt mit, damit reagiere man auf die hohe Nachfrage. Derzeit seien Behördengänge beim Fachbereich Bürgerdienste nach wie vor ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, um lange Warteschlangen zu vermeiden und die Abstandsregelungen einhalten zu können. Fertige Personalausweise und Reisepässe könnten dagegen auch ohne Termin abgeholt werden.

Aktuell sind die Bürgerdienste in K 7, auf dem Waldhof, der Vogelstang und der Rheinau sowie in der Neckarstadt und Neckarau geöffnet. Alle Standorte bieten laut Mitteilung der Stadt die komplette Serviceleistung an. Dazu gehöre auch das Zulassen von Kraftfahrzeugen. Weitere Bürgerdienste würfen ab 10. August geöffnet, um die Situation noch stärker zu entspannen.

Um Absagen wird gebeten

Die Stadt weist überdies darauf hin, dass sich durch Verschiebungen oder Absagen häufig kurzfristig neue freie Termine ergäben: „Daher lohnt es sich, regelmäßig im Online-Terminreservierungssystem nachzuschauen.“ Wer zu einem vereinbarten Termin verhindert sei, werde dringend darum gebeten, diesen vorab abzusagen, damit andere davon profitieren könnten. Absagen seien unkompliziert über die Online-Terminvereinbarung möglich.

Erinnert wird nochmals daran, dass das Betreten aller Dienstgebäude des Fachbereichs Bürgerdienste nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. red/sma

Info: Online-Terminvereinbarung unter bit.ly/2W7vJDj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020