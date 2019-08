Testkäufer kommt oft an Alkohol

Bei Testkäufen im Rahmen von Jugendschutzkontrollen in der Stadt sind in sieben von neun Fällen Alkohol und Tabakwaren an einen Jugendlichen verkauft worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, führten Beamte des Hauses des Jugendrechts und des Kriminalkommissariats sowie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes die Kontrollen am Donnerstagnachmittag durch. Mit Hilfe eines 17-jährigen Testkäufers überprüften die Polizisten, ob Supermärkte, Kioske und Einzelhändler die Jugendschutzgesetze einhalten.

Lediglich zwei Verkäufer hielten die Richtlinie ein, fragten nach dem Ausweis und verweigerten anschließend den Verkauf. In den übrigen sieben von neun Fällen wurden dem Jugendlichen Alkohol und Tabakwaren verkauft. Von einem „erschreckenden Ergebnis“ spricht die Polizei. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung hat gegen die Angestellten und Inhaber der betroffenen Geschäfte Ermittlungen eingeleitet. Sie erwarten nun Bußgelder. Der Regelsatz für Angestellte liegt bei 300 Euro, für den Inhaber sogar bei 2000 Euro. Solche Einsätze sollten auch in Zukunft „intensiv fortgesetzt“ werden, heißt es von der Polizei.

19-Jähriger beißt Beamtin

Zusätzlich kontrollierten die Beamten 44 Personen an bekannten Jugendtreffs in der gesamten Stadt. Dies verlief laut Polizei positiv. Die Jugendlichen zeigten sich in den Gesprächen mit den Beamten interessiert und neugierig, wie es in der Mitteilung heißt. Lediglich einer der Jugendlichen war auffällig. Der 19-Jährige wurde im Lameygarten im Quadrat Q 7 kontrolliert. Weil er keinen Ausweis dabei hatte, wollten ihn die Beamten mit auf das Revier nehmen, um seine Identität festzustellen.

Auf dem Weg zum Streifenwagen riss sich der junge Mann allerdings los und versuchte zu flüchten. Im Gerangel schlug er laut Mitteilung mit der Faust auf den Oberkörper einer Beamtin und versuchte die Frau zu beißen. Die Polizisten brachten den jungen Mann zu Boden und nahmen ihn fest. Eine spätere Überprüfung ergab, dass der Mann bereits in der Vergangenheit auffällig geworden war.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.08.2019