Teure Bohrgeräte gestohlen

Gleich in zwei Fällen haben Unbekannte die Scheiben von Fahrzeugen eingeschlagen und Werkzeug mitgenommen. Der Gesamtschaden: mehr als 10 000 Euro.

Der eine Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben vom Montag in der Innenstadt. Ein Baustellenfahrzeug war dort im Bereich einer Großbaustelle in den T-Quadraten abgestellt. Die Täter schlugen irgendwann in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen die Heckscheibe ein und ließen mehrere Bohrmaschinen mitgehen. Am Samstagmorgen bemerkten Arbeiter den Diebstahl und alarmierten die Polizei. Bisherigen Angaben zufolge schlägt der Schaden mit mehr als 5000 Euro zu Buche. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Revier in der Innenstadt (Tel. 0621/1 25 80) in Verbindung zu setzen.

Der andere Autoaufbruch ereignete sich im Stadtteil Käfertal in der Straße „Frischer Mut“. Dort schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Heckscheibe eines VW-Transporters ein und nahmen ebenfalls Werkzeuge mit. Allein der Gesamtwert der Arbeitsgeräte dürfte sich ersten Angaben zufolge auf fast 5000 Euro belaufen. Wie hoch der Schaden am Fahrzeug ist, das ist derzeit noch nicht geklärt. Auch hier werden Zeugen gesucht. Sie sollen sich beim Polizeirevier Käfertal unter Telefon 0621/71 84 90 melden. pol/imo

