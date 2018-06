Teure Hörgeräte verschwunden

Anzeige

Einem 27-Jährigen sind in einer Straßenbahn der Linie 1 die hochwertigen Hörgeräte abhandengekommen. Ob diese gestohlen oder auf andere Art und Weise verloren wurden, ist noch unklar. Laut gestrigem Polizeibericht war der junge Mann am Mittwoch von der Haltestelle „Waldhof Nord“ in Richtung Innenstadt unterwegs, hatte seine Hörgeräte abgenommen und in einer schwarzen Plastikbox mit blauer Aufschrift neben sich auf den Sitz gelegt. Als er einige Minuten später an der Haltestelle „Untermühlaustraße“ aussteigen wollte, bemerkte er, dass die Teile verschwunden waren. Die Geräte haben einen Wert von rund 5000 Euro. Der Finder oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, Telefon 0621/330 10, zu melden. pol