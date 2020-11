Teuren Schmuck und Uhren bei Wohnungseinbruch erbeutet

Mannheim.Zahlreiche Schmuckstücke aus Gold haben unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch am vergangenen Mittwoch im Stadtteil Luzenberg erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 8.45 und 9.45 Uhr auf unbekannte Art in Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gerwigstraße ein, teilte die Polizei mit. Aus einer Schmuckkiste ließen die Eindringlinge Goldketten, Goldringe, Ohrringe sowie zwei Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

