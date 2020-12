„Teutonia“ plant einen Buga-Chor

Er soll, sobald er darf, laut seine Stimme erheben als Werbung für die Bundesgartenschau und dann auch 2023 während des sommerlangen Fests möglichst oft auftreten: der Buga-Chor. Die Gründung dieses gemischten Chors bereitet derzeit der Feudenheimer Männergesangverein „Teutonia“ vor.

Der 1862 gegründete Verein ist ein Männerchor – einer der wenigen, die es in Mannheim noch gibt. Zwar liegt der Altersschnitt der 50 Aktiven bei über 70 Jahren, „aber wir haben auch ein paar 30-Jährige dabei“, hebt Vorsitzender Dieter Kern hervor. Aber obwohl er die Tradition des Männerchores hochhält, hat der auch über den Gesang hinaus stark im Feudenheimer Kulturleben engagierte, 220 Mitglieder zählende Verein mit Erfolg einen Jugend- und einen Kinderchor etabliert.

Mit allen Chorgattungen wolle sich der Verein auf die Bundesgartenschau vorbereiten, kündigt Dieter Kern an. Dabei räumt er ein, dass die Buga in Feudenheim nicht nur Freunde habe. „Wobei gegen das Fest selbst hat keiner etwas, aber gegen die Einbeziehung der Au schon, da sind vor allem Landwirte dagegen“, erklärt Kern.

„Hochwertige Beiträge“

Auf die mit dieser Großveranstaltung verbundenen Impulse für das Kulturleben freuten sich aber die Sänger, so der Vorsitzende. Der Verein schaffe seinen Mitgliedern gerne die Möglichkeit, die Gartenschau nicht nur als Besucher zu erleben, sondern sich aktiv an der musikalischen Gestaltung zu beteiligen. „Wir versprechen uns mit diesem Projekt eine Erhöhung der Akzeptanz für die Buga und die Erzeugung von Vorfreude, Begeisterung und Empathie für dieses Großereignis“, so Kern.

Die „Teutonia“ will bei der Gelegenheit zudem beweisen, dass es gelinge, „künstlerisch musikalisch hochwertige Beiträge durch Laienchöre zu leisten“, wie der Vorsitzende ankündigt. Dazu strebt der Verein die Bildung eines Netzwerkes mit den örtlichen Schulen, der Staatlichen Hochschule für Musik sowie der Fakultät für Gestaltung der Hochschule an, „um für die Chorauftritte neue visuelle Erlebnisse zu gestalten“. Durch die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule gewann der Verein auch die beiden jungen Chorleiterinnen seiner Jugendchöre – und durch deren Kontakte nun Katharina Linn, die den neuen Buga-Chor leiten soll.

Sie ist 21 Jahre alt und studiert zurzeit Schul- und Kirchenmusik in Mannheim und Heidelberg. Aufgewachsen ist sie in Illingen, nahe der Stadt Vaihingen/Enz. Hier begann sie, zusammen mit ihrer Schwester im Kinderchor zu singen, wodurch der Grundstock für ihre Chorbegeisterung gelegt wurde. „Ich will Leute aller Generationen ansprechen und auf breiter Basis vermitteln, welchen Spaß das Singen macht“, hat sie sich vorgenommen. Natürlich habe sie auch „die Ambition, größere Auftritte hinzukriegen“, doch der Spaß solle im Vordergrund stehen, so Linn.

Dass Gesangvereine „out“ seien, glaubt sie ebenso wenig wie Dieter Kern. Natürlich sei der neue Chor auch ein „Projekt zur Zukunftssicherung des Vereins“. Aber der Zeitpunkt sei ganz bewusst gewählt. „Die Menschen sehnen sich nach Gemeinsamkeit, und sobald das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie es zulässt, werden die Menschen solche Gemeinsamkeiten auch dankbar annehmen“, ist der Vorsitzende überzeugt. Daher wolle er jetzt schon, gerade in der Lockdownphase, „eine Zukunftsperspektive aufzeigen“. (Bild: privat)

Dienstag, 08.12.2020