„Text würde diesen Emotionen nicht gerecht“

Wie wollen wir leben, was ist uns wichtig? Diese Fragen beschäftigen Julia Meder und Sarah Schäfer, als sie sich 2017 selbstständig machen. „Wir wussten, dass unsere Arbeit mehr sein soll als Geldverdienen und auf die Rente hinarbeiten. Wir waren selbst auf der Suche nach Inspiration. Unser Plan war, ein paar Frauen aus der Region zu interviewen und für andere sichtbar zu machen“, berichtet die Ludwigshafenerin Schäfer vom Start ihres Podcasts „eigenstimmig“.

Vier Jahre sind seitdem vergangenen, in denen sie mehr als 100 Frauen in ganz Deutschland interviewt haben: von der Besitzerin eines Stoffladens, einer Clowndarstellerin in Vollzeit oder einer professionellen Gassigeherin bis zur Aufsichtsrätin und Professorin. Nach und nach ist ein Netzwerk entstanden, in dem die Podcasterinnen immer wieder auf neue, spannende Gesprächspartnerinnen aufmerksam gemacht werden. „Es ist inzwischen eine riesengroße Liste geworden, die wir auch niemals abarbeiten werden, weil es dafür einfach zu viele wundervolle Frauen draußen gibt“, sagt Schäfer.

Nebenbei in die Tiefe gehen

Dass sie die Gespräche veröffentlichen wollen, war den Podcasterinnen von Anfang an klar. „In unseren teils sehr emotionalen Gesprächen liegt auch ganz viel in der Tonalität, diesen Emotionen würde ich in einem Text nicht gerecht werden“, erklärt Schäfer. Und da sie selbst schon vorher begeisterte Podcasthörerin gewesen sei, die nebenbei immer einen Podcast gehört habe, sei ihr die Wahl leicht gefallen. „Im Podcast kann ich in die Tiefe gehen, ich weiß nicht, ob sich Menschen noch so viel Zeit nehmen für Texte.“

Ergänzend zu den Podcastfolgen fertigt Schäfer auch immer kleine Fotoserien von ihren Gesprächspartnerinnen an. Denn weil ihr der persönliche Kontakt und die Unmittelbarkeit des Gesprächs wichtig seien, besucht sie alle Frauen zu Hause, statt den Podcast über das Internet aufzunehmen – auch wenn das manchmal ungeahnte Folgen hat. „Bei einer Aufnahme bei einer 80-jährigen Dame in Berlin haben wir gemeinsam Kaffee getrunken, und ich hatte die ganze Zeit die Katze auf dem Schoß, obwohl ich eine Allergie hatte. Dann noch Fotos zu machen war anspruchsvoll, aber das sind die kleinen Geschichten, die es am Ende rund machen“, erzählt sie.

Doch diese Hingabe kostet Zeit: Mit An- und Abreise, Aufnahme und Schnitt stecken in jeder Folge zwei Tage Arbeit. Bis 2019 hat sich Schäfer die Arbeit mit Mitpodcasterin Julia Meder geteilt, die dann jedoch aus Zeitgründen aussteigen musste. Trotz der Arbeit ist der Podcast für Schäfer ein „Herzensprojekt“, mit dem sie weitermachen möchte, sobald es Corona-bedingt möglich ist.

In den vergangenen vier Jahren hat Schäfer einige Veränderungen auf dem Podcastmarkt festgestellt. „Wir merken schon, dass die großen Medienhäuser und Menschen mit sehr viel Reichweite Podcasts machen, das ist Fluch und Segen zugleich“, berichtet die Ludwigshafenerin. Zwar sei dadurch das Medium insgesamt bekannter geworden, gleichzeitig sei es als einzelner Podcaster schwer, gesehen zu werden.

Auch der boomende Audiowerbemarkt ist auf die junge Ludwigshafenerin schon aufmerksam geworden – doch sie möchte werbefrei bleiben. „Wir könnten uns nie vorstellen, diese Geschichten, in denen Frauen ihr Innerstes teilen, in einen Rahmen von Werbung zu setzen.“

Statt Geld zu verdienen ist es Schäfers Ziel, ihre Gespräche und die darin dargestellte Lebenswelt der Frauen festzuhalten. „Mein Ziel ist, dass Frauen in künftigen Generationen hören können, wie es uns Frauen im Berufsleben ging vor zehn, zwanzig Jahren, sollen sie es nachhören können. Es soll ein Stück Zeitgeschichte sein“.

