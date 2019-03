Texte und Klänge aus der Renaissance

Schauspielerin Bettina Franke und Kontrabassist Michael Herzer laden nach ihrem Auftritt mit Shakespeares „Sturm“ erneut zu einem gemeinsamen Programm in die Musikbibliothek der Stadtbibliothek ein: „Von Kurtisanen, Klöstern und sprechenden Kürbissen” heißt es am Freitag, 29. März, um 18 Uhr im Dalbergsaal des Dalberghauses in N 3, 4. Präsentiert werden Auszüge aus „Kurtisanengespräche“ von Pietro Aretino, einige Shakespeare-Sonetten sowie Gedichte von Liebe und Tod. Herzer umrahmt die Texte mit Musik von William Byrd, John Dowland und anderen Meistern der Renaissance. Der Eintritt kostet 5 Euro, inklusive eines Getränks. Tickets gibt es unter stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de oder 0621/2 9 3 8 9 00. red/lok

