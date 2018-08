„The Silverballs“ auf dem Museumsschiff

Anzeige

„It’s a jumpin’hot Rock’n’Roll Show“ – so lautet das Motto beim „Haste Töne?“-Konzert am Mittwoch, 15. August, um 20 Uhr auf dem Museumsschiff des Technoseum: Dann holen die Jungs der Band „The Silverballs“ den klassischen Rock’n’Roll ins 21. Jahrhundert und direkt auf das Achterdeck des Schaufelraddampfers an der Kurpfalzbrücke. Für das Konzert am Mittwoch, 15. August, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Museumsschiff“ nennen sowie Name, Adresse und die am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Konzertkarten für zwölf Euro kann man auch an der Kasse des Technoseum zwischen 9 und 17 Uhr, am Museumsschiff zwischen 14 und 18 Uhr sowie an der Abendkasse kaufen. ( tan