Theater durch Begegnung

Das Format „Meet&Play“ (deutsch: „Triff und spiele“) im Jugendkulturzentrum „forum“ möchte gezielt Menschen ansprechen, die das „forum“ und seinen Theaterbereich bisher noch nicht besucht haben. Für drei Abende im März, April und Mai hat sich die Jugendeinrichtung einen Gast eingeladen: Fatih Peker, Theaterpädagoge und langjähriger Mitspieler der „Layer-Truppe“, die mit dem Landespreis für Amateurtheater ausgezeichnet wurde, wird zusammen mit der Theaterpädagogin des „forums“, Birgit Thomas, die Abende gestalten. Die Termine sind am 22. März, 19. April und 17. Mai, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr im „forum“ an der Neckarpromenade 46 in der Neckarstadt-Ost. „Mitzubringen ist lediglich Spielfreude und das, was wir alle im Gepäck haben: Erinnerungen an Kinderlieder, Klatschreime, Abzählverse, egal in welcher Sprache“, schreibt das „forum“. Vorkenntnisse oder Sprachkenntnisse seien nicht unbedingt erforderlich. Kosten entstehen keine. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an birgit.thomas@forum-mannheim.de. ena