Theater im Technoseum

Science Fiction, Cyborgs und künstliche Intelligenz stehen bei der Inszenierung „Die Mondmaschine“ im Mittelpunkt: Am Donnerstag, 17. September, um 19 Uhr gastiert die Hamburger Theatergruppe Mass & Fieber Ost im Technoseum. Ein Zusammenspiel aus theatraler Inszenierung und performativem Vortrag erwartet die Zuschauer, wenn die Schauspielerin Antonia Labs in die Rolle der Wissenschaftlerin Celeste Abernathy schlüpft. Es geht um Fakten und Fiktionen, um Evolution und Revolution, schließlich auch um die Fernsehserie „Westworld“, Feminismus und was einen Menschen von einem Androiden unterscheidet. Hologramme und Live-Aufnahmen ergänzen das Theatererlebnis, bis Abernathy selbst zur Maschinenfrau wird, wenn sie aus Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“ die Arie der mechanischen Puppe Olympia intoniert. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten gibt es an der Museumskasse oder über www.reservix.de. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen statt. Das Auditorium verfügt über eine Frischluftzufuhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020