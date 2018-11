Theater mit allen Mitteln: „Die Räuber“

Schillers gefühlsgewaltiges und zorniges Idealisten-Drama „Die Räuber“ dient Regisseur Christian Weise als Vorlage für eine Inszenierung am Nationaltheater, die Mythen der westlichen Kultur befragt. Was ist die Vorstellung einer Leitkultur? Und was tragen „Die Räuber“ dazu bei? In einer Mischung aus Show, Performance und Pop, die sich aller dem Theater zur Verfügung stehenden Mittel bedient, spürt Weise den Räubern in jedem einzelnen nach. Für die Vorstellung am 17. November um 19 Uhr im Schauspielhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Räuber“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok (Bild: Nationaltheater)

