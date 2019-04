Von Seiltanz bis Gesang: Der Zirkus bietet Spaß für die ganze Familie. © Ruffler

Auf der Neckarplatt 3 vor Feudenheim hebt es sich stark von seiner Umgebung ab: das rot-weiße Zelt des Zirkus Baruk aus Thüringen. Seit dem Wochenende begeistert die Großfamilie Baruk hier Kinder und Erwachsene mit ihrem abwechslungsreichen Programm aus Artistik, Clownerie, Gesang und Dressur.

Der Zirkus wird bereits in der siebenten Generation von der Familie geführt. Chefin Sarina Baruk ist stolz darauf, dass auch ihre Kinder das Interesse an dem Familienbetrieb zeigen und alle Teil des Programms sind. Insgesamt sorgen etwa 20 Personen für Unterhaltung und „Spaß für die ganze Familie“. Etwa zwei Stunden lang erzeugt das Team laut Baruk „mit Theater und Spektakel traumhafte Darbietungen und eine märchenhafte Atmosphäre“.

Nun neigt sich ihr Besuch in Feudenheim dem Ende zu. Am Sonntag, 28. April, findet um 14 Uhr die letzte Darbietung statt. Danach reist der Zirkus weiter nach Ladenburg. Weitere Vorstellungen finden am Donnerstag um 17 Uhr, Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 16 Uhr statt. Das Zelt ist beheizt.

