Theater-Workshops für Jugendliche

Für Jugendliche ab 14 Jahren bietet das Jugendkulturzentrum forum in der Neckarstadt die Möglichkeit, Theaterluft zu schnuppern, ganz unverbindlich und kostenlos an fünf Terminen im Herbst. Gestartet wird am 20. Oktober, dann geht es 14-tägig weiter, jeweils dienstags abends von 18 bis 20 Uhr. Wer gerne spielt und sich mit Spaß auf der Bühne ausprobieren möchte, kann hier gemeinsam mit Gleichgesinnten herausfinden, wie Zusammenspiel auch mit Abstand funktioniert. Um Anmeldung wird gebeten, mehr Informationen gibt es bei Theaterpädagogin Birgit Thomas unter theater@forum-mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 18 25 43. lia

