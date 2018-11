Theater zugunsten „MM“-Hilfsaktion

„Sind Sie privat versichert?“ heißt die Komödie in drei Akten von Peter Futterschneider, die heute, Freitag, 9. November, 19 Uhr, von der Theatergruppe „Melanthalia“ der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt aufgeführt wird. Bei dem Stück geht es um den Alltagswahnsinn in Arztpraxen, um Igel-Untersuchungen, Zusatzversicherungen und Disharmonie zwischen den Patienten. Erneut kommt von jeder verkauften Eintrittskarte ein Euro der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugute. Weitere Termine folgen dann Samstag, 10. November, 19 Uhr, Sonntag, 11. November, 17 Uhr, Freitag, 16. November, 19 Uhr, Samstag, 17. November, 19 Uhr und Sonntag, 18. November, 17 Uhr. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018