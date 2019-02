Theater zur Eröffnung

Stadtrat Reinhold Götz (SPD) eröffnet heute, Donnerstag, 21. Februar, „Jobs for Future“, die dreitägige Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung in der Maimarkthalle. Geöffnet ist bis Samstag täglich von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Nach der Eröffnung um 11 Uhr heißt es Bühne frei für das Bildungstheater „Der digitalen Demenz zum Trotz – Lebenslanges Lernen“, mit Iréne Greiner, Pädagogische Psychologin, und Sonja Hilsenbek, Theater- und Gesundheitspädagogin.

Mehr als 330 Aussteller, darunter Unternehmen, Universitäten, Hochschulen und Akademien, Schulen, Kammern, Verbände und Institutionen, informieren die Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung im persönlichen Gespräch. Oft sind Azubis und Studierende am Messestand, die authentische Einblicke in ihren Ausbildungs- und Studienalltag geben und alle wichtigen Fragen beantworten. Mitmachen und ausprobieren heißt es in den rund 100 kostenlosen Workshops und Kurz-Vorträgen in den Info-Foren. Hier kann man Vorstellungsgespräche und erfolgreiche Bewerbungen trainieren. red

Info: Infos und Messe-App: jobsforfuture-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019