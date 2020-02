Theatergeschichte zum Anziehen

Nicht nur beim Requisitenflohmarkt im Bunker unter dem Nationaltheater (NTM) im vergangenen Jahr war die Hütte voll – auch der Kostümverkauf kurz vor Fastnacht war an beiden Tagen bis auf den letzten Platz ausgebucht. Aufgrund der großen Nachfrage hat sich das Nationaltheater entschlossen, erneut die Türen seines Probenzentrums in Neckarau in der Eisenbahnstraße 2 zu zwei weiteren Kostümverkäufen zu öffnen.

An zwei Samstagen, 28. März und 4. April, bietet sich den Besuchern wieder die exklusive Gelegenheit, sich jeweils von 14 bis 18 Uhr (aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Halbstundentakt) bei Musik, Sekt und Snacks mit Raritäten und Theatersouvenirs einzudecken. Der Eintritt ist frei. Es ist jedoch eine vorherige telefonische Kartenreservierung unter der Nummer 0621/1 68 01 50 erforderlich. Der Vorverkauf für diese Einlasskarten startet jetzt am Montag, 2. März.

Zum Verkauf stehen dann am 28. März und 4. April wieder über 2 000 Kostüme und Maskenartikel aus den letzten 40 Jahren Mannheimer Theatergeschichte. Die Spanne der Festpreise für die Kostüme reicht dabei von fünf bis 100 Euro, im Angebot sind wieder zahlreiche Schnäppchen. Anlass für den Kostümverkauf ist die bevorstehende Generalsanierung des Nationaltheaters, sie macht eine zügige Räumung auch des Kostümfundus erforderlich.

Das Nationaltheater weist eigens darauf hin, dass der Kostümverkauf im Neckarauer Probezentrum nicht barrierefrei ist. red/scho

