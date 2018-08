Theatergruppe spielt im Park „Der kleine Prinz“

Anzeige

Nach einjähriger Pause hat für das „Theater im Park“ die Freiluftsaison 2018 begonnen. Und zwar mit einer Neuerung: Denn in diesem Theater-Sommer verwandelt das Ensemble gleich mehrere Parks – jeweils um 20 Uhr – in traumhafte Orte: den Unteren Luisenpark, den Lanz-Park sowie den August-Bebel-Park. Seit dem 3. August wird dort „Der kleine Prinz“ aufgeführt, ein Schauspiel nach dem Märchen von Antoine de Saint-Exupéry, dessen literarisches Meisterwerk seit seiner Erstveröffentlichung 1943 nichts an Aktualität verloren hat. Für die Vorstellung am Donnerstag, 9. August, im Unteren Luisenpark (Nähe Bassermannstraße/Ecke Schöpflinstraße) verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Park“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. All jene, die bei der Verlosung nicht zum Zuge kommen, können über www.theater-park.de Karten für 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) reservieren. tan (Bild: Kornmeier)