Theaterspielen rund um die Multihalle

Während Studenten aus aller Welt in der Multihalle an Wohnformen der Zukunft basteln, wird der Luisenpark auch kreativ erforscht: Das Jugendkulturzentrum Forum geht mit dem Theater-Workshop „Transit Park“ den Fragen nach, was Zuhause überhaupt bedeutet und welche persönlichen Geschichten und Erfahrungen damit verbunden sind. Menschen allen Alters können dabei auch erste Theatererfahrungen sammeln. Von Montag, 12., bis Freitag, 17. August, findet der Workshop von jeweils 14 bis 17 Uhr statt. Am Samstag, 17. August, ist am Nachmittag eine Präsentation im Rahmen des Abschlussfestes der Sommerakademie geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: birgit.thomas@forum-mannheim.de. lia

