Theaterstück klärt über Cannabis auf

Um Cannabis (hier eine Hanf-Pflanze) ging es in der Abendakademie. © dpa

Mit dem Thema Cannabis haben sich pädagogische Fachkräfte in der Abendakademie auseinandergesetzt. Laut einer Mitteilung der Stadt wird Cannabiskonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Gesellschaft stetig sichtbarer und problematischer. Während noch vor etwa 15 Jahren weniger Menschen Cannabis generell und vor allem kaum sichtbar in der Öffentlichkeit konsumiert haben, ist Cannabis heute zu einem gesellschaftlichen und öffentlichen Problem geworden.

Im Mittelpunkt der Fachveranstaltung stand das Theaterstück „Alles easy!??“. Darin geht es um Thomas und Sabine, einst die besten Kumpel in der Schule, die nach 25 Jahren an einem Klassentreffen teilnehmen. Was aus dem Treffen wird und wie sie auf ein illegales Stück Vergangenheit kommen, zeigt das Theaterstück, das die Schauspielerin und Regisseurin Monika Wieder und der Schauspieler Gerald Bauer der Theatergruppe „Mach Was. Prävention, Theater und mehr“ aufgeführt haben. „In dem Theaterstück geht es um Fake, Fakten, Visionen, Illusionen und wie leicht dadurch auch Halluzinationen entstehen können. Wir räumen auf mit Märchen über Cannabis, klären auf und informieren“, sagte Wieder.

Großes Interesse

In der anschließenden Besprechung und Diskussion tauschte sich das Publikum via Online-Chat mit der Regisseurin und den Schauspielern aus. Svenja Hauseur vom Seilgarten sowie Leslie Lusiak und Tobias Rentzsch vom Teamparcours stellten ihre suchtpräventiven und erlebnispädagogischen Angebote für Schulklassen vor.

Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz: Schon vor Wochen waren alle 50 Plätze ausgebucht. Wegen der steigenden Corona-Zahlen wurde kurzfristig auf ein reines Online-Format für das Publikum umgestellt. Die Veranstalter – Abendakademie und das Kommunale Netzwerk für Suchtprävention und Suchthilfe der Stadt – kamen zum Schluss, dass „Theaterpädagogik und Erlebnispädagogik wichtige Methoden in der kommunalen Suchtprävention in Mannheim sind“. red/cs

