Themen von MVV bis Spinelli-Kauf

Die Corona-Krise ist das bestimmende Thema der Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag (2.) um 16 Uhr im Stadthaus in N 1. Das Gremium soll wie berichtet unter anderem ein umfangreiches Hilfspaket beschließen, um negative finanzielle Folgen der Pandemie abzumildern. Unterstützt werden sollen unter anderem betroffene Unternehmen, Selbstständige, aber auch Eltern und in Not geratene Bürger.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das Thema MVV Energie. Der Gemeinderat muss den geplanten Veränderungen im Aktionärskreis des Energieversorgers zustimmen, an dem die Stadt Mannheim die Mehrheit der Aktien hält. Wie berichtet, wollen EnBW und RheinEnergie ihr zusammengenommen 45,1-Prozent-Aktienpaket an einen neuen Investor verkaufen, bei dem es sich nach Informationen dieser Zeitung um die Vermögensverwaltungsgesellschaft First State Investments handelt, die weltweit tätig ist.

GBG soll Sozialwohnungen bauen

Ein weiteres Thema ist der geplante Kauf von Teilen des Spinelli-Geländes durch die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP und die Wohnungsgesellschaft GBG. Weil MWSP und GBG auf ihren Flächen unter anderem auch knapp 300 Sozialwohnungen planen, gibt es vom Bund einen Nachlass von knapp 7,3 Millionen Euro auf den bislang nicht genannten Kaufpreis. In einem sogenannten Betrauungsakt, den der Gemeinderat beschließen muss, verpflichtet die Stadt MWSP und GBG formal auf die Schaffung dieser Sozialwohnungen.

Damit bei der Sitzung im Ratssaal genügend Abstand zwischen den Teilnehmern bleibt, haben sich die Fraktionen darauf verständigt, dass nur rund die Hälfte der Stadträte kommt – allerdings so, dass die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben. Die Sitzung des Gemeinderats wird auch live per Video übertragen und ist im Internet zu sehen. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020