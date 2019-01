Der Bundesverband Initiative für Gesundes Leistungsklima (IFGL) lädt heute zu einem Themenabend zur Stressreduzierung ein. Er beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen des Gesundheitstreffpunkts Mannheim (Max-Joseph-Straße 1). Die Veranstaltung läuft im Rahmen des monatlichen Burnout-Cafés. Die Teilnehmer sollen dazu ermuntert werden, „neue Sichtweisen auszuprobieren, andere Möglichkeiten zu erforschen und die eigene Lebenssituation neu zu bewerten“, wie es in der Einladung heißt. Angestrebt wird auch ein persönlicher Erfahrungsaustausch der Betroffenen. Der Themenabend ist kostenlos. „Kleine Spenden für die Räumlichkeiten, Organisation und Durchführung sind willkommen“, heißt es aber. Nähere Informationen gibt es unter www.ifgl.net im Internet, per Mail an mannheim@ifgl.net oder telefonisch von Carsten Kaiser unter der Nummer 0173/2 42 78 21. sma

