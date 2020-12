Theologin Margot Käßmann zu Weihnachten: „Wichtige Dinge sind nicht käuflich“

Mannheim.Der jährliche Weihnachtsstress ist einer Stille gewichen, die vielen zu viel ist. „In den Vorjahren ist immer gesagt worden: Ach, das ist eine Stresszeit, ich muss dauernd zu Weihnachtsfeiern, Besuche verkraften, einkaufen, und eigentlich ist es genau das, wonach sich die meisten jetzt sehnen“, sagt die evangelische Theologin und ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Margot Käßmann in einer neuen Podcast-Folge vom „Leben in Zeiten von Corona“. Sie appelliert an die Menschen, das Beste daraus zu machen. Die Kassiererin in ihrem Lebensmittelladen habe gesagt: „Frau Käßmann, weglaufen können wir ja nicht.“

Die tägliche Meldung einer Zahl anonymer an Covid-19 Verstorbener erschreckt die 62-Jährige: „Wenn wir an einem Tag fast 1000 Corona-Tote haben, müssen wir uns fragen, wer diese Menschen sind, wie sie heißen, wie sie gelebt haben und gestorben sind. Wir gehen manchmal zu schnell darüber hinweg.“ Der Umgang mit Sterben und Tod falle den Menschen zunehmend schwer. „Die Leistungsstarken stehen im Vordergrund, und das Thema Sterben wird gerne tabuisiert, weit weggeschoben, und jetzt kommt es uns durch Corona doch sehr nahe.“ Dass die Bedeutung der Kirchen, die seit Monaten im Notfallmodus arbeiten und jetzt ausgerechnet zu Weihnachten auf die großen Gottesdienste verzichten müssten, durch die Krise weiter an Bedeutung verlören, sieht Käßmann nicht: „Ich war hier in Hannover mehrfach in der Marktkirche und sehe Menschen kommen, die sich kurz hinsetzen, ein Gebet sprechen, eine Kerze anzünden und gehen. Ich denke, die Menschen wissen, dass Kirchen in Zeiten von Pest, Krieg und Cholera Orte sind, in denen sie Kraft schöpfen können.“

Auch wenn der Pandemie nur schwer etwas Positives abzugewinnen sei, so hofft Käßmann, dass Menschen ihre Verletzlichkeit gelernt haben. „Wir haben unser Leben nicht im Griff. Jeden Moment kann etwas passieren. Das macht achtsamer, lehrt uns, dass wirklich wichtige Dinge - Beziehungen, Freundschaften, Familie, Verlässlichkeit, Vertrauen, Verantwortung - nicht käuflich sind.“

