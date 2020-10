Theorie und Praxis vereint

Auf Bachelor-Ebene hat sich das Studienkonzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) längst bewährt. Es setzt auf die Bündelung von Theorie und Praxis, indem Studierende neben fachlichem Wissen direkten Einblick in den Arbeitsalltag bei einem Partnerunterunternehmen erhalten. Dort sammeln sie Berufserfahrungen und wenden ihr erlerntes Wissen bereits während des Studiums an. Das Bachelor-Konzept führt die DHBW am Center for Advanced Studies (CAS) auch auf Master-Ebene fort. Das Programm dazu stellt die Einrichtung am Donnerstag, 29. Oktober, ab 15 Uhr bei einer Informationsveranstaltung online vor.

Flexible Auswahl an Modulen

„Lebenslanges Lernen, das Schritthalten mit neuen beruflichen Inhalten und Techniken und schließlich die persönliche Entwicklung sind wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere“, betont die DHBW in einer Mitteilung.

Hier setze der Duale Master an. Er biete ein individualisierbares Programm auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. Die flexible Auswahl von Modulen in den verschiedenen Masterprogrammen ermögliche „eine passgenaue Weiterqualifikation je nach fachlicher Präferenz“.

Bei der Online-Infoveranstaltung können sich Teilnehmer zwischen 15 und 16.30 Uhr unter anderem über Zulassungsvoraussetzungen, Ablauf des Studiums, die Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit sowie organisatorische Fragestellungen informieren. Die DHBW bittet um Anmeldung unter bit.ly/2G0COkd. bhr

