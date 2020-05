Therapie mit Pferden erhält 10 000 Euro

Die gemeinnützige Organisation „Kinder unterm Regenbogen“ des Senders Radio Regenbogen unterstützt erneut das heilpädagogische Reiten: 10 000 Euro hat Sender-Geschäftsführer Gregor Spachmann für das Projekt des Mannheimer Reitervereins übergeben. Ihm war wichtig zu betonen, dass die Hilfe trotz der Corona-Krise nicht wegfallen dürfe. Die Therapie sei ein „wertvoller Beitrag“ für die Entwicklung benachteiligter Kinder und Jugendlicher, so Spachmann: „Dafür öffnen unsere Hörer immer wieder gerne ihre Herzen und Geldbeutel.“ Insgesamt hat die Regenbogen-Organisation in den vergangenen 19 Jahren so 137 000 Euro gespendet.

Die Therapie mit Pferden kann bei Kindern und Heranwachsenden mit einer Behinderung oder einer Störung die soziale und seelische Entwicklung fördern sowie motorischen und sprachlichen Fähigkeiten stärken. „Regelmäßige Spender wie Radio Regenbogen geben unserem Projekt auch in der derzeitigen Situation eine gewisse Planungssicherheit, so dass wir nach der Krise unsere Leistungen wieder anbieten können“, freut sich Peter Hofmann sehr über die Hilfe des Mannheimer Medienhauses. Wegen der Corona-Pandemie musste auch das heilpädagogische Reiten eine Pause einlegen – allerdings, so der Vorsitzende des Reitervereins, fielen die Kosten für die Unterhaltung und das Training der Pferde weiter an.

Und auch die Spendenübergabe lief in diesem Jahr etwas anders ab als gewohnt – nämlich nicht im Rahmen des Maimarkt-Turniers, sondern einfach auf dem Vereinsgelände. Peter Hofmann weist darauf hin, dass der Verein auf finanzielle Hilfe angewiesen ist: „Wir brauchen die Spenden, weil unser Projekt nicht von den Krankenkassen nicht unterstützt wird.“ red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020