Thomas Mohr erneut in Polizei-Personalrat gewählt

Mannheim.Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mannheim, Thomas Mohr, ist erneut in den Personalrat des Mannheimer Präsidiums gewählt worden. Seit über 22 Jahren ist der 58-Jährige nun Mitglied in dem Gremium und seit mehr als sechs Jahren setzt er sich im Hauptpersonalrat der Polizei, beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, außerdem auch für die Belange der Polizistinnen und Polizisten im ganzen Länd‘le ein.

Damit vertritt Mohr, als einziger Mannheimer Beamtenvertreter einer Tarifgewerkschaft, die Polizeibeschäftigten des hiesigen Präsidiums, in Stuttgart. „Ich freue mich über diesen persönlichen Vertrauensbeweis, den mir die Polizistinnen und Polizisten in Mannheim, aber auch im ganzen Land, damit gegeben haben“, so der Mannheimer GdP-Chef.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020