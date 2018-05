Thomas Steitz: Nationaltheater zählt zu den erfolgreichsten „Marken

Anzeige

Wenn ein Unternehmen eine erfolgreiche Marke besitzt, muss es diese pflegen und kontinuierlich weiter entwickeln. Aus Sicht Mannheims gehört das Nationaltheater sicher zu den erfolgreichsten „Marken“, sprich Aushängeschildern, die wir vorweisen können: eine über 240-jährige Tradition, überregional bekannt, mit Strahlkraft und identitätsstiftend auch nach innen in die Stadt, was durch die hohe Zustimmung innerhalb der Mannheimer Bevölkerung in Umfragen immer wieder belegt wird. Natürlich lässt sich über Schönheit von Architektur trefflich streiten. Deshalb will ich auch nicht sagen, dass das heutige Gebäude in klassischem Sinne „schön“ ist. Aber – und das ist viel wichtiger: Es passt zum Mannheimer Nationaltheater wie ein gut sitzender Anzug: Es ist schlicht und zurückhaltend, klar und transparent, funktionell und durchdacht, insgesamt zweckmäßig. Und da der Bau des Architekten Weber als Kulturdenkmal besonderer Qualität geschützt ist, stellt sich auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht die Frage, ob Neubau oder Sanierung: Ein Neubau käme ca. zwei- bis dreimal so teuer wie die Sanierung, es gibt in Mannheim auch kein geeignetes Grundstück dafür und die Stadt hätte auch bei einem Neubau immer noch die Pflicht, das bisherige Gebäude zu sanieren und mit Leben zu füllen, sprich zu unterhalten. Dies kann Mannheim aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der anderen anstehenden Investitionen auf keinen Fall leisten. Aus diesem Grund ist die Sanierung des vorhandenen Gebäudes zwar nicht „alternativlos“ – aber ist zur Sicherung des Fortbestandes des Nationaltheaters Mannheim die wirtschaftlichste Alternative.

Thomas Steitz ist Geschäftsführer der Steitz Präzisionstechnik GmbH