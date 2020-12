Thomas Trüper gibt Mandat als Stadtrat ab

Überraschung bei der Linken: Fraktionschef Thomas Trüper gibt nach elf Jahren sein Mandat im Gemeinderat „altersbedingt“ ab. Das teilte die Fraktion am Dienstag mit. Der 70-jährige Trüper selbst wollte den Gemeinderat in der Sitzung am Nachmittag informieren.

Trüper wird demnach Anfang Februar ausscheiden, dann rückt Dennis Ulas nach, der gleich auch Fraktionschef werden soll. Die Linke hatte bei der Kommunalwahl drei Mandate errungen, gemeinsam mit Lea Schöllkopf (Die Partei) und Andreas Parmentier (Tierschutzpartei) bilden sie im Rat die Fraktion LI.PAR.Tie.

Der 30 Jahre alte Geograf Ulas, der beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar arbeitet, hat als Bezirksbeirat in der Neckarstadt-Ost politische Erfahrung gesammelt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020