Thorsten Schulte im Schützenhaus

Heute besucht Thorsten Schulte den Mannheimer Kreisverband der AfD. Der „Spiegel“-Bestsellerautor („Kontrollverlust – Wer uns bedroht und wie wir uns schützen“) ist selbst Parteimitglied und will in einem Vortrag aufzeigen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel „willkürlich gegen Recht verstößt und Verträge bricht“, heißt es in der Pressemitteilung der AfD. Er führe in seinem Buch und bei seinem Vortrag heute die „Entmündigung deutscher Bürger“ durch die EU-Bürokratie und warne: „Wenn jedoch die Herrschaft des Rechts endet, brechen keine guten Zeiten an.“ Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Schützenhaus Feudenheim. red/lok (Bild: Fotostudio Wlosinski)

