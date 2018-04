Tibetische Vorträge

Anzeige

Tulku Lobsang Rinpoche, ein hoher buddhistischer Meister und Arzt der tibetischen Medizin, kommt im Rahmen seiner internationalen Tournee auch nach Mannheim. Rinpoche hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die uralte Weisheit Tibets und die buddhistischen Lehren an Menschen im Westen weiterzugeben, um so zu mehr Gesundheit und Glück auf der Welt beizutragen.

Am Dienstag, 17. April, hält Rinpoche von 10 bis 16.30 Uhr einen Vortrag über „Guru Yoga“, die Wirbelsäule der Tantrayana-Praxis. Kostenpunkt liegt bei 80 Euro pro Person. Anschließend findet von 19.30 bis 21 Uhr ein Vortrag mit dem Thema „Die Kraft der Entspannung“statt. Hier gibt Rinpoche praktische und effektive Mittel zur Entspannung an die Zuhörer weiter. Die Kosten für diesen Vortrag liegen bei 15 Euro pro Person. Veranstaltungsort ist das Ngakpa-Haus in der Krappmühlenstraße 30. lr