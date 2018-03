Tickets für die Fähre kosten mehr

Anzeige

Auf dem Weg von der Friesenheimer Insel nach Sandhofen gibt es ab Ostersonntag wieder eine weitere Verbindung: Die Altrheinfähre beendet ihre Winterpause und nimmt den regelmäßigen Betrieb auf. Bis Ende September wird das Schiff am Restaurant Dehus in der Nähe des Tierheims über das Wasser pendeln, wie schon seit mehr als 100 Jahren. Veränderungen gibt es dennoch.

Denn in diesem Jahr wurden die Preise für die Nutzer deutlich erhöht, teilweise verdoppeln sich die Gebühren für eine Überfahrt. So bezahlen Radfahrer in dieser Saison einen Euro pro Übersetzen, bislang waren es 0,50 Euro. Für Fußgänger kostet der Transfer jetzt 0,50 Euro (bislang 0,30 Euro), für Motorräder 1,50 Euro (statt ein Euro) und für Autos zwei Euro (statt 1,20 Euro).

Keine Reparaturen

Die Stadtverwaltung sagt, dass höhere Ausgaben für Betriebsstoffe der Grund für die angehobenen Gebühren seien. Dabei gehe es nicht speziell um die Radler, die Preise seien schließlich für alle Nutzergruppen erhöht worden, argumentiert ein Stadtsprecher.