Tickets sorgen für Gänsehaut

Umso schöner, dass die Anhängerin aus Familientradition nun eine kleine Wiedergutmachung des Vereins erfuhr, die im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar ist. Denn als SVW-Geschäftsführer Markus Kompp über den „MM“ von Müllers Geschichte erfuhr, war für ihn klar: Ehre, wem Ehre gebührt. Und so empfing Kompp die ehemalige Kapitänin persönlich in der Geschäftsstelle am Alsenweg, um ihr neben einem Fanschal zwei Tickets für das Spiel gegen den KFC Uerdingen im Carl-Benz-Stadion zu überreichen. Schon der Fußweg zur Geschäftsstelle („Da kommen unglaubliche Erinnerungen wieder hoch!“) und der Blick auf den Trainingsplatz, auf dem Sportler früher Feldhandball spielten, schickte Monika Müller ein Lächeln auf die Lippen. Doch mit diesem Präsent hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Vergebens hatte die 69-Jährige im Internet versucht, an Karten für die Heimpartie am 27. Mai zu kommen. Dass sie ihr nun quasi in die Hände geflogen sind, „ein Traum in Blau-Schwarz - ich hab’ echte Gänsehaut“.

Solche Begeisterung lässt auch den Geschäftsführer nicht unbewegt, der den Augenblick nutzt, um zu betonen, dass man heute in Sachen Vereinskultur in jedem Fall „ein gutes Stück weiter“ sei. Monika Müller will ihren Sohn mit ins Stadion nehmen – und die „Buwe“ zum Aufstieg brüllen. mer

