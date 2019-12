Tief Jörg bringt milde Temperaturen

Auch wenn wir uns im Moment am liebsten bis zur Nasenspitze in kuschlige Pullis und Schals einmummeln: Nicht nur der November, sondern auch der Herbst 2019 waren viel milder, als es zu dieser Jahreszeit in Mannheim zu erwarten wäre. Mit einem durchschnittlichen Wert von sechs Grad war der letzte Herbstmonat um knapp ein Grad zu warm. „Nimmt man September und Oktober hinzu, dann landet der Herbst 2019 mit einem Schnitt von 11,5 Grad sogar auf Platz sieben der wärmsten Herbste, die in Mannheim in den vergangenen sieben Jahrzehnten jemals gemessen wurden“, resümiert Andreas Pfaffenhofer bei einem Blick auf seine Daten. Der Meteorologe hat im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Zahlen für die Quadratestadt und die Region im Blick – und beobachtet einen Trend zu eher milden Temperaturen, der sich auch die kommenden Tage fortsetzt.

Den absolut wärmsten November hatten die Wetterexperten in Mannheim mit einem Mittelwert von knapp neun Grad im Jahr 1994, den kältesten 1985 mit knapp zwei Grad ermittelt. Der wärmste Tag war dieses Jahr der 2. November mit einem Höchstwert von 16,6 Grad. Für den Fachmann kein außergewöhnlicher Wert. Schließlich liegt er weit unter dem Spitzenreiter, dem November 1968, der mit satten 22,6 Grad punkten kann.

Sonne macht sich rar

Dass uns der vergangene Monat dennoch nicht als besonders freundlich in Erinnerung bleiben wird, liegt sicherlich auch daran, dass sich Helios so rar gemacht hat. Mit 38,2 erreichte der November nur knapp 70 Prozent der zu erwartenden Zahl an Sonnenstunden. Am längsten, immerhin rund sechs Stunden, ließ sich das Tagesgestirn am 30. November blicken.

Tief Zed und Tief Benedikt bestimmten zum Auftakt des Monats mit milder und feuchter Atlantikluft aus Westen das Wetter in Mannheim und der Region. Dabei gab es bei wolkenverhangenem Himmel immer mal wieder Regen. Die Höchstwerte lagen bei milden elf bis 17 Grad und selbst nachts war es mit elf bis vier Grad nicht kalt.

Die Monatssumme des Niederschlags war etwas zu klein und vom 18. bis 24. November fiel gar kein Regen. Schließlich lag Baden-Württemberg in diesem Zeitraum im Randbereich von Tief Jörg, sodass zwar meist Wolken das Himmelsbild dominierten, Niederschlag jedoch nahezu ausblieb. Wiederholt zog Nebel auf und hielt sich bis zur Mittagszeit. Mit Maxima von zwei bis zehn Grad war es tagsüber mäßig kalt, auch wenn es nachts ab und zu frostig wurde.

Zum Ende des Monats brachten die Tiefdruckgebiete Mario und Sebastian zunächst milde Atlantikluft, am Ende wieder Kaltluft vom Nordmeer an den Neckar. Bei starker Bewölkung regnete es wiederholt. Die Höchstwerte erreichten Werte von bis zu 13 Grad und nachts blieb es bei Tiefstwerten von neun bis knapp über 0 Grad frostfrei. Auch wenn die Autofahrer im Odenwald in den frühen Morgenstunden so manches mal die Scheiben von Eis freikratzen mussten.

Und wie geht es die kommenden Tage weiter? „Am Wochenende wirds recht windig“, kündigt Andreas Pfaffenzeller stürmische Böen aus Südwest an. Während am Samstag und Sonntag bei Temperaturen bis zu zwölf Grad lediglich kleine Schauer bei Windstärke sechs oder sieben anstehen, wird es am Montag richtig ungemütlich: „Es gibt viele Wolken, viel Regen und bläst ganz schön.“ Erst zur Wochenmitte hinlassen die Niederschläge etwas nach. Die Sonne hat höchstens Miniauftritte und selbst nachts sinkt die Quecksilbersäule nicht auf die 0-Grad-Marke oder gar Minuswerte ab. Und alle Wintersportler, die sich schon nach der weißen Pracht sehnen, müssen noch etwas Geduld aufbringen, denn Schnee ist vorerst noch nicht in Sicht. Auch ein Blick auf das Weihnachtsfest wäre noch zu früh, wie Meteorologe Pfaffenzeller versichert: „Aber das kann natürlich alles noch kommen. Schließlich ist der Winter ja gerade erst mal wenige Tage jung.“

Info: Statistik auch unter morgenweb.de/wetter-des-monats

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019