Tief Sylvia sorgte für Abkühlung

Blüht auch bei trübem Wetter: eine Seerose (Nymphaea). © dpa

Nicht all zu heiß und hin und wieder ein Sonne-Wolken-Mix mit kurzen Regenunterbrechungen: „Die Leute sprechen vom Schaukelsommer“, berichtet Andreas Pfaffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Daten für die Quadratestadt und die Region im Auge behält: „Aber den meisten ist es ja ganz recht, wenn die Hitze nicht all zu groß ist.“ Und so war auch der erste Sommermonat in diesem Jahr eher frühlingshaft durchwachsen. Die Niederschlagssumme von über 20 Liter pro Quadratmeter sorgte am 4. Juni sogar für einen Tagesrekord. An diesem Datumstag ist in Mannheim seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie so viel Regen gefallen. Den Rekord hielt bislang der 4. Juni des Jahres 2000 mit 19,8 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt liegt der Juni 2020 beim Regen mit 105,6 Liter pro Quadratmeter auf Platz neun.

Mit einer Mitteltemperatur von 18,5 Grad war der Juni um fast ein Grad zu warm. Den wärmsten Juni hatten wir 2003 mit einem Mittelwert von 22,6 Grad, den kältesten 1956 mit 15,3 Grad. Der wärmste Tag war der 26. Juni mit einem Höchstwert von 30,3 Grad. Mit knapp 214 Sonnenstunden war der Juni fast so sonnig, wie im Schnitt zu erwarten war.

Freundlicher Auftakt

Und sonnig war auch erst mal der Start in den Juni. Hoch Steffen steuerte anfangs noch kontinentale Warmluft nach Baden-Württemberg, schwächte sich jedoch dann ab, so dass das Gewittertief Juliane den Platz im Südwesten einnahm. Anfangs gab es Sonne pur, dann brachten Gewitter etwas Niederschlag. Die Tageshöchstwerte lagen bei 27 bis 29 Grad.

Tief Juliane und Katharina lenkten dann zwischen dem 4. und 11. Juni von der Nordsee und den britischen Inseln zunehmend kühle Luftmassen nach Süddeutschland. Danach übernahm das Oberitalientief Melina die Regie. Dabei dominierten Wolken das Himmelsbild und es regnete wiederholt, zum Teil auch bei kräftigen Gewittern. Die Maximalwerte erreichten nur noch wenig sommerliche 16 bis 21 Grad.

Hoch Thomas sorgte mit warmen kontinentalen Luftmassen für hochsommerliches Wetter, am 13. Juni auch für einzelne Schauer. Bei meist sonnigem Wetter wurden 27 bis 29 Grad erreicht. Doch typisch „Schaukelsommer“: Beständig warm blieb es nicht. Tief Nadine lenkte mit einer schwachen Luftströmung feuchte und instabile Luftmassen nach Süddeutschland. Überwiegend war es stark bewölkt und es brauten sich über Mannheim und der Region kräftige Gewitter mit heftigen Regengüssen und Windböen zusammen. Tief Sylvia brachte am Ende des Monats zeitweise feuchte und zunehmend weniger warme Luftmassen vom Atlantik nach Süddeutschland. Anfangs war es noch sonnig, danach gewannen die Wolken die Oberhand und es regnete etwas. Die Tagesmaximalwerte erreichten anfangs fast 30 Grad, lagen dann aber nur noch bei 25 Grad.

Wechselhaft geht es auch in den kommenden Tagen weiter. „Mittelmäßig warm, etwas bewölkt und so gut wie kein Regen“, lautet die Prognose des Experten für die Quadratestadt und die Region. Heute startet das Wochenende mit Temperaturen bis zu 24 Grad und einigen Wolkenfeldern, „aber es bleibt trocken.“ Daran ändert sich auch am Sonntag kaum etwas. Abgesehen von ein paar Quellwolken bleibt das Wetter freundlich. Am Montag und Dienstag klettert die Quecksilbersäule sogar auf 27 Grad.

Und wann können sich Gießmuffel wieder mal auf Regen freuen? Da lacht der Meteorologe. Schließlich sei er Zuhause fein raus: „Das Wässern der Pflanzen übernimmt meine Frau.“ Der nächste Guss von Oben sei zwar erst am Mittwoch zu erwarten: „Aber es ist doch für jeden Gärtner etwas Schönes, wenn er bei der Pflege die schönen Pflanzen ansehen kann.“ So betrachtet, hat er auch wieder recht.

Info: Statistik auch unter morgenweb.de/wettter-des-monats

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020