Tief Xaver entlädt sich mit Gewittern

Schwülwarme Luft und ein Mix aus Sonne und Gewitterschauern: „Der August 2019 belegt auf der Liste der Wärmsten mit einem Durchschnittswert von 21 Grad immerhin den neunten Platz“, resümiert Andreas Pfaffenzeller, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Daten für die Quadratestadt im Auge behält. In der Nacht auf den 28. August ließ uns sogar eine Tropennacht schlecht schlafen, denn die Quecksilbersäule sank auch gegen Morgen nicht unter die 20-Grad-Markierung. Zudem legte das strahlende Tagesgestirn Überstunden ein: Mit knapp 250 Sonnestunden erfüllte es 116,3 Prozent des Wertes, der im Schnitt zu erwarten war.

Aber beständig warm ist der Hochsommermonat längst nicht immer: Den absolut heißesten August seit Beginn der Messung vor sieben Jahrzehnten erlebten die Mannheimer zwar 2003 bei einem Mittelwert von 24,1 Grad – den kältesten jedoch 1956 mit 16,3 Grad.

Heftige Niederschläge

Und auch wenn Landwirte und Hobby-Gärtner über große Trockenheit in ihren Anpflanzungen und Beeten klagten, am 6. August lenkte Tief Xaver schwülwarme Luft vom Landesinneren Frankreichs an Rhein und Neckar. Und prompt entlud sich die Hitze mit Gewittern – am 6. August sogar so heftig, dass an diesem Tag mit rund 40 Litern pro Quadratmeter zwei Drittel der Monatsgesamtsumme gefallen sind.

Tief Yap, Andreas und Bernd steuerten ab 8. August vom Atlantik warme und feuchte Luftmassen an den Neckar. Das ausgedehnte Hoch Corina, das sich Ende des Monats von den Azoren bis nach Osteuropa erstreckte, bestimmte mit warmer Luft das Wetter in Baden-Württemberg, bevor Tief Carlo feuchtere Luft brachte.

Oft war es sehr sonnig, morgens bei tiefer Bewölkung auch mal trüb. Dann gab es bei mehr Quellwolken auch leichte Schauer. Vom 21. bis 22. August lagen die Höchstwerte um 26 Grad, und die letzte Hitzewelle des meteorologischen Sommers (Juli bis August) brachte vom 23. Bis 31. August Maxima von 30 bis 34 Grad, darunter eine Serie von acht heißen Tagen.

„Auch insgesamt betrachtet war der Sommer 2019 zu warm, trocken und sonnenreich“, fasst Pfaffenzeller bei einem Blick in seine Tabellen und die Monate Juni, Juli sowie August zusammen. Der Sommer 2019 war mit einer Mitteltemperatur von 21,1 Grad um 2,5 Grad zu warm, und damit zusammen mit dem Sommer 1983 der viertwärmste Sommer seit Aufzeichnungsbeginn. Unter dem wärmsten Sommer hatten die Mannheimer 2003 mit einer Mitteltemperatur von 22,8 Grad gestöhnt, den kältesten Sommer hatten sie 1956 mit einer Mitteltemperatur von 16,8 Grad erlebt. Apropos Landwirte: Im Vergleich zum Vorjahr brachte dieser Sommer vor allem mehr Niederschlag, wenn auch noch mit einem klaren Defizit zum Mittelwert.

Und was erwartet uns zum Wochenende hin? „Da wird’s leider ziemlich ungemütlich“, stellt der Wetterexperte in Aussicht. Während am Freitag bei Temperaturen von 22 Grad lediglich ein paar Quellwolken den strahlendblauen Himmel verdecken, lässt sich die Sonne am Samstag bei maximal 19 Grad so gut wie gar nicht blicken. Gegen Mittag ziehen dann auch schon die ersten dicken grauen Regenwolken auf und sorgen für Schauer.

Hoffnung auf goldenen Herbst

Auch der Sonntagsstart ist verregnet. Zu allem Überfluss weht auch noch ein Westwind, den selbst der Experte, der so manchen Schlechtwetter-Kummer gewohnt ist, als „kühl und unangenehm“ bezeichnt.

Dennoch rät Andreas Pfaffenzeller, die Hoffnung auf einen Goldenen Herbst nicht aufzugeben: „Am Donnerstag könnte sich die Lage beruhigen. Das ist zu diesem Zeitpunkt zu früh für brauchbare Vorhersagen. Es ist wirklich alles noch drin.“

