Tiefgründig und berührend: Rainer Bielfeldt spielt neue Songs

Rainer Bielfeldt ist kein Typ für Massenware. Obgleich er schon viele Menschen erreicht hat im Laufe seiner gut 30-jährigen Karriere – am liebsten lässt er sich von einem aufgeschlossenen und musikaffinen Publikum stets neu entdecken. Ein gutes Jahrzehnt nach seinem letzten Album hat Bielfeldt nun mit „Die Erinnerung von morgen“ ein neues auf den Markt gebracht. Damit geht er auf die Bühnen der Nation, morgen (19. Oktober) um 20 Uhr auch im Mannheimer Schatzkistl an der Augustaanlage. Bielfeldt verspricht tiefgründige und berührende Lieder. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Erinnerung“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Reinhold)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018