„Tiefpunkt“ einer langen Entwicklung

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich am Donnerstag zu den Vorfällen in den USA geäußert: Die Erstürmung des Capitols und der Versuch „der Verhinderung der Feststellung des Wahlergebnisses seien der „Tiefpunkt“ einer schon „lange angelegten Entwicklung der Herabwürdigung der demokratischen Prozesse und Institutionen“, so Kurz in einem Statement. „Man kann nur hoffen, dass er auch ein Wendepunkt ist und eine tiefergehende Aufarbeitung erfolgt“, betont der Oberbürgermeister gegenüber der Redaktion.

Der Tag habe sich bereits am 20. Januar 2017 angekündigt, macht er deutlich: „In seiner düsteren Antrittsrede erklärte Trump schon damals, dass es nicht um eine bloße Amtsübergabe zwischen Regierungen gehe.“ Es sei eine Rede gewesen, „die schon damals die Frage aufwarf, wie denn eine friedliche, normale Amtsübergabe bei einer Wahlniederlage vier Jahre später überhaupt möglich sein sollte“. Viel zu lange habe es gegen „dieses, fundamentale Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaat missachtende Amtsverständnis keinen Widerstand in der republikanischen Partei gegeben“, zeigt Kurz auf.

Die Ereignisse zeigten auch, wie richtig das in Deutschland aufgrund der Erfahrungen der Weimarer Republik formulierte Konzept der „wehrhaften Demokratie“ sei. „Und auch für uns stellt sich die Frage, wie wir dieses Konzept wirksamer gestalten können.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021