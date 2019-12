Tierheim-Hunde, Monnem Card und Schuldnerberatung

434 Anträge haben die Parteien in die Haushaltsberatungen eingebracht. Noch nicht alle werden zur Abstimmung gebracht, dennoch wird einiges beschlossen, was die Verwaltung nun ins Etat für die Jahre 2020 und 2021 einplanen muss. Die zusätzlichen Kosten summieren sich bis zum Montagabend auf 11,1 Millionen Euro. Ein Überblick:

Wohnprojekt für Aussteigerinnen aus der Prostitution: Abgesehen von der FDP stimmten alle Stadträte für den Antrag der Grünen, das Wohnprojekt für Aussteigerinnen aus der Prostitution der Beratungsstelle Amalie mit 30 000 Euro zu fördern. Die Erfahrungen zeigten, dass das größte Problem bei einem Ausstieg die unsichere Wohnsituation sei, so die Grünen. Das Projekt wurde zuvor von Aktion Mensch finanziert.

Tierheim-Hunde: Wer einen Hund aus dem überfüllten Tierheim holt, wird dauerhaft von der Hundesteuer befreit. Dies soll auch für sogenannte gefährliche Hunde (im Volksmund Kampfhunde) gelten, sofern der Halter über einen Hundeführerschein verfügt. Diesen Antrag hatte die Li.Par.Tie – also der Zusammenschluss aus Linken, satirischer PARTEI und Tierschutzpartei – gestellt.

Frauen- und Mädchennotruf stärken: SPD und Li.Par.Tie hatten den Antrag gestellt, den Frauen- und Mädchennotruf zu unterstützen. 35 000 Euro soll der Verein – nun auch nach positiver Abstimmung im Gemeinderat – jährlich an Zuschüssen bekommen. Das Angebot des Notrufs umfasst die Beratung und Therapie für Mädchen und Frauen, die sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung oder andere Formen sexualisierter Gewalt erleben mussten sowie die Begleitung von Opfer-Zeuginnen zu Polizei und Gericht.

LSBTTIQ-Stelle erweitern: Dem Antrag der Grünen und der SPD, die LSBTTIQ-Stelle um eine halbe Stelle zu erweitern, stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit zu. Damit wären zwei Stellen in diesem Bereich zu besetzen. Die Abkürzung LSBTTIQ steht für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen. Mit dieser Stelle baue man die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität ab und trage zur Vielfalt bei. Die AfD hatte den Antrag gestellt, die gesamte Stelle zu streichen. Diese Erweiterung kostet laut den Grünen 35 000 Euro jährlich.

Höhere Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr: 15 000 Euro im Jahr haben alle Fraktionen vorgeschlagen. Damit soll die Aufwandsentschädigung (bisher jährlich 105 Euro) der 350 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren um 15 Euro erhöht werden. So wäre man bei 5250 Euro angelangt. „Der Rest ist auf die Abteilungskommandanten aufzuteilen“, entgegnete Grünen-Stadträtin Christina Eberle auf den Einwand der Freien Wähler/Mannheimer Liste. Deren Fraktion hatte erstens eine gesonderte Entschädigung für die führenden Mitglieder vorgeschlagen und zweitens weitere Steigerungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 verlangt.

Geschwindigkeitsanzeige: Mannheim erhält mehrere Geräte, die am Straßenrand die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern messen und anzeigen. Mit der vom Gemeinderat beschlossenen Summe von 35 000 Euro könnten fünf bis sieben dieser Geräte angeschafft werden, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Den Antrag für das Aufstellen hatten SPD, FDP und Li.Par.Tie jeweils in Anträgen gefordert. Für die CDU nannte Stadtrat Thomas Hornung die Anzeige „einen guten Erinnerungseffekt“ für Autofahrer. Gerhard Fontagnier (Grüne) sprach sich gegen das Projekt aus: „Wir sind immer davon ausgegangen, dass es auch in Autos Geschwindigkeitsanzeigen gibt.“

Ausbau KOD: Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in den Stadtteilen wird ausgebaut. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Vorschlag der CDU zu, um die Sichtbarkeit dort zu erhöhen und gezielt gegen Ordnungswidrigkeiten vorgehen zu können.

Soziale Schuldnerberatung: Die Unterstützung für die Anbieter – Caritas, Diakonie sowie Arbeitsgemeinschaft Spezialisierte Schuldnerberatung (ASS) – wird um 16 Prozent aufgestockt. Zur Begründung heißt es in den Anträgen von Grünen und SPD, die städtischen Mittel hierfür seien seit 14 Jahren nicht mehr erhöht worden. Auch einige Stadträte anderer Parteien stimmen für die zusätzlichen Gelder.

Monnem Card: Auf Antrag der Grünen soll die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Übernachtungsbetrieben die Einführung einer Kulturabgabe entwickeln, die Mannheim-Besucher zahlen müssen. Bestandteil des Konzepts ist auch eine „Monnem Card“, mit der es für Inhaber Vergünstigungen in Kultureinrichtungen geben soll – während andere, etwa Gäste von außerhalb, dann mehr bezahlen müssen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019