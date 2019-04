Tierherberge und Schlossschule freuen sich

Der Titel „Joy To The World“ war am 9. März im ausverkauften Capitol im doppelten Wortsinn Programm: Denn schon rein musikalisch brachte die Gedenkgala für die 2017 verstorbene Joy Fleming Freude in die Welt – mit ihrer Band um Sohn Bernd Peter als Sänger und ihren Lebensgefährten Bruno Masselon sowie zahlreichen Stargästen wie Joana, Nicole, Ingrid Peters, Cindy Berger (Cindy & Bert) oder Corinna May.

Der Benefizcharakter dieses rundum gelungenen Abends sorgte noch im Nachhinein für zwei ziemlich imposante Gründe zur Freude. Jedenfalls strahlten Ella Rehkugler von der Tierherberge Donzdorf und Stefanie Liebers, Direktorin der Schlossschule Ilvesheim für blinde und sehbehinderte Kinder, in der Waldhofstraße mit der Frühlingssonne um die Wette, als ihnen nun jeweils ein großer Scheck über 4200 Euro überreicht wurde. Die „Glücksboten“ waren die Veranstalter Bernd Peter Fleming und Capitol-Chef Thorsten Riehle.

„Zeigen, wo das Geld hingeht“

Die Adressaten sind gut gewählt. Denn das große Herz von Joy „Mama Soul“ Fleming schlug für Tiere und Kinder gleichermaßen intensiv. Das bestätigt ihr Sohn Bernd Peter: „Das hätte der Mama gut gefallen.“ Die öffentliche Übergabe der insgesamt 8400 Euro Netto-Einnahmen aus dem Konzert lag dem Sänger am Herzen, „damit wir den Fans ganz konkret zeigen können, wo das Geld hingeht, und dass es nicht irgendwo versickert“. Fleming und seine Band hatten zuletzt in Zusammenarbeit mit dem Capitol und dem „MM“ den Joy-Fleming-Preis ausgelobt, für den Gesangstalente sich noch bis 31. August bewerben können.

Info: Bewerbungen: morgenweb.de/joy-fleming-preis

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019