„Tierisch wild“ in den Ferien

Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk Mannheim (ekjm) plant in diesen Sommerferien, vom 3. bis zum 7. September, eine Aktion für den Nachwuchs mit dem Titel „Tierisch wild“. Kinder zwischen sechs und elf Jahren bekommen hier die Möglichkeit, kleinen und großen Tieren, in freier Wildbahn, in Gehegen oder in Wasserbecken zu begegnen. Verschiedene Ausflüge stehen bereits fest. In der Woche werden die Jungen und Mädchen also unter anderem den Tierpark in Heidelberg, das Tierheim Mannheim, den Kölle-Zoo in Ludwigshafen, den Käfertaler Wald – zusammen mit einem Förster –, und das Sealife in Speyer besuchen. So versprechen die Veranstalter Abwechslung und das Bekämpfen von Langeweile.

Die Betreuung findet von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Evangelischen Jugendkirche auf dem Waldhof statt. Die Kosten je Kind betragen 60 Euro, wobei alle Ausflüge, Fahrten, Verpflegung und Eintritte inklusive sind. Anmelden kann man seinen Sprössling vor Ort, Speckweg 14 , oder telefonisch unter 0621/77 73 66 30. Weitere Informationen erhält man ebenfalls vor Ort im Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Mannheim. seb