Tierschutz-Demo gegen Kälbertransporte

Männliche Kälber sind in Deutschland nahezu wertlos. Ihr Fleisch isst kaum jemand – und sie geben keine Milch. Darum werden sie, meist über Spanien, in Länder transportiert, wo es einen Absatzmarkt für ihr Fleisch gibt. Oft sind das Länder, in denen die Tiere eine religiös geprägte „Schächtung“ erwartet: das Töten durch Ausblutenlassen bei lebendigem Leib, unbetäubt, SWR-Recherchen belegten

...