Tigerenten vom LFG messen sich mit Fröschen

Erst knapp drei Wochen liegt die ARD-Fernsehsendung „Tigerenten Club“ zurück, in der mit Line (11), David (11) und Oskar (12) drei Schüler des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) gegen die „Frösche“ der Wilhelm-Lorenz-Realschule in Ettlingen antraten. Am Ende konnten die Mannheimer jubeln: Sie hatten die Nase vorn und durften den Goldpokal entgegennehmen.

Ob es ihnen drei weitere Mitschüler gleich tun, zeigt sich an diesem Samstag. Denn erneut messen sich dann drei „Tigerenten“ des LFG mit dem „Frösche“-Team der Realschule Im Aurain Bietigheim-Bissingen. Wer wissen möchte, wie die Mannheimer sich schlagen, kann das am Samstag, 28. November, 10.45 Uhr, auf KiKa, dem Kindersender der ARD, erfahren. Die einstündige Sendung wird am Sonntag, 7.10 Uhr, im ARD-Kinderprogramm Check Eins wiederholt. Abrufbar ist sie danach über ARD- und SWR-Mediathek oder kindernetz.de/tigerentenclub.

Anfeuerungsrufe über Video

Am Start sind drei Elfjährige aus der 6e: Leichtathletin Katharina, Fußballer Argjend und Hockeyspielerin Sophie. Seit Anfang November ist der wöchentliche „Tigerenten Club“ wieder als Live-Event zu sehen, wie der SWR in Baden-Baden mitteilt. Davon profitierten auch die zwei Dreier-Teams des LFG.

Nur virtuell konnten dagegen am 27. Juni die LFG-Mitschüler Julia, Lionel und Vit antreten. Das Trio bewältigte Aufgaben über den Computer von Mannheim aus. Corona-Beschränkungen gelten allerdings auch aktuell: Anreisen durften zur Aufzeichnung nur die jeweils drei Schüler samt einer Begleitperson. Im Studio gelten strenge Hygieneauflagen. Vor Corona war es außerdem bei der Sendung so, dass die ganze Klasse zum Anfeuern mitkam. Stattdessen erschallen die Anfeuerungsrufe der Mitschüler aus dem Klassenzimmer am LFG, wie Lehrerin Anne Hauck berichtet.

Katharina, Argjend und Sophie müssen sich in actionreichen Spielen ins Zeug legen, um möglichst viele Notbremsen für das Finale auf der wilden Rodeo-Ente zu ergattern. Gefragt sind Teamgeist, Geschick und Mut. Wie immer geht es auch um den guten Zweck: Die Spieleteams wetteifern nicht nur um den goldenen Tigerenten-Pokal, sondern auch um Spenden für ein Projekt der Hilfsorganisation „Herzenssache“.

Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des SWR für das Erste und KiKA. Seit mehr als 20 Jahren stehe „das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen“, so der SWR. Während die Spiele aufgezeichnet und eingespielt werden, produziere man die Gesamtsendung live. Aktuelles Thema im „Tigerenten Club“ sind selbst gemachte Weihnachtsgeschenke. Die Fans, so der SWR, „können sich direkt auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de beteiligen, Fragen ins Studio schicken, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen“.

