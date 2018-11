Tipps für den Karrierekick

Wenn es dem Jahresende zugeht, werden häufig Pläne geschmiedet und gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Wer sich beruflich verändern, weiterentwickeln und vorankommen will, hat die Möglichkeit, sich am Freitag, 23. November, Impulse für den Karrierekick zu holen. Das FOM-Hochschulzentrum lädt Berufstätige zum Bachelor-Master-Day ab 17.30 Uhr in die Steubenstraße 44 ein und dazu, sich nach Feierabend über ein berufsbegleitendes Studium zu informieren und Probe-Vorlesungen zu besuchen.

Neuer Studiengang

„Ein Klassiker für alle, die sich für verantwortungsvolle Managementaufgaben qualifizieren möchten, ist der englischsprachige MBA“, berichtet Geschäftsleiterin Grit Würmseer. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, sich in Master-Studiengängen auf ein Spezialgebiet zu fokussieren: IT-Management oder Technologie- und Innovationsmanagement. „Besonders attraktiv sind im Bachelor-Bereich die Studiengänge Wirtschaftsinformatik, Soziale Arbeit sowie Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie, wie die Studierendenzahlen belegen“, sagt die Geschäftsleiterin.

Außerdem reagiere die Hochschule mit ihrem Studienangebot auf den Bedarf der Wirtschaft, indem sie ab dem Wintersemester 2019 erstmals den Master-Studiengang Business Consulting und Digital Management anbietet. Weitere Informationen gibt es online unter www.fom.de. red/lok

